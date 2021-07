Με ανάρτηση στο Twitter απολογήθηκε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ για το γέλιο του που καταγράφηκε στις κάμερες όσο ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφραζε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην ευρύτερη δυτική Γερμανία.

«Ευχαριστώ τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο για την επίσκεψή του. Η μοίρα των πληγέντων αγγίζει τις καρδιές μας(...). Λυπάμαι εξίσου και για την εντύπωση που δημιουργήθηκε μέσω μιας συνομιλίας. Αυτό ήταν ακατάλληλο και λυπάμαι», έγραψε ο υποψήφιος Καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Νωρίτερα ο κ. Λάσετ είχε δεχθεί δριμύτατη κριτική για τη συμπεριφορά του τόσο από τον Τύπο και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και από πολιτικούς του αντιπάλους.

«Είμαι πραγματικά άναυδος», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, ενώ ο Αντιπρόεδρος του SPD Κέβιν Κιούνερτ είχε δηλώσει ότι «είναι ζήτημα χαρακτήρα».

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/5QZLuDVRsO