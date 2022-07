«Stop»: H κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έδειξε αυτό το μήνυμα στους φωτογράφους, σε επίδειξη μόδας

Η Νορθ Γουέστ είναι στο πλευρό της μητέρας της, Κιμ Καρντάσιαν, στο Παρίσι αυτές τις ημέρες, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως απολαμβάνει να στρέφεται πάνω της ο φακός των φωτογράφων.

Η 9χρονη το έδειξε αυτό, σηκώνοντας προς τους φωτογράφους ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Stop», κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του Jean Paul Gaultier. Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στα social media.

For anyone who knows North knows how funny she finds this video! North I guess had it with the people taking pictures of her so she wrote on her invite STOP and held it up and wanted them to just focus on the show… 😂🫶🏼🫣 pic.twitter.com/29F26ooy8A — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 8, 2022

Αρχικά, η 41χρονη ανάρτησε φωτογραφίες με την κόρη της στην επίδειξη μόδας και στη συνέχεια το βίντεο. «Όποιος ξέρει την Νορθ, γνωρίζει πόσο αστείο βρίσκει το τελευταίο. Η Νορθ, υποθέτω, κουράστηκε με τους ανθρώπους που την φωτογραφίζουν, οπότε έγραψε στην πρόσκλησή της STOP, τη σήκωσε ψηλά και ήθελε απλά να επικεντρωθούν στο σόου», έγραψε αναφερόμενη στην κόρη της, ένα από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Κάνιε Γουέστ.

As a mom I’m so grateful that my daughter loves coming with me on my work trips and I am able to bring her and create these memories together along with my mom. pic.twitter.com/jUJTKo09jV — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 8, 2022

«Ως μητέρα είμαι τόσο ευγνώμων που αρέσει στην κόρη μου να έρχεται μαζί μου στα επαγγελματικά ταξίδια και μπορώ να την φέρνω και να δημιουργώ αυτές τις αναμνήσεις με εκείνη, μαζί με τη μητέρα μου», έγραψε σε άλλη ανάρτηση η Κιμ Καρντάσιαν.

Στο σόου του Jean Paul Gaultier, η Νορθ καθόταν δίπλα στη μητέρα της, ενώ κάποια από τα αξεσουάρ που επέλεξαν μητέρα και κόρη ήταν ίδια: τα σκουλαρίκια μύτης με αλυσίδα που φόρεσαν και τα γυαλιά ηλίου.

Αυτή δεν ήταν η μόνη επίδειξη που παρακολούθησε η 9χρονη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Νωρίτερα, μαζί με την γιαγιά της Κρις Τζένερ παρακολούθησαν την Κιμ Καρντάσιαν να περπατά στην πασαρέλα, στο σόου του οίκου Balenciaga.

BALENCIAGA HAUTE COUTURE SHOW! What an honor to walk in a couture show! 🖤 thank you @balenciaga and @demna for this amazing experience! pic.twitter.com/JeeTFdsl0y — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 7, 2022