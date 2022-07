Στον Λευκό Οίκο η Ολένα Ζελένσκα- Συνάντηση με την Τζιλ Μπάιντεν

Η Ολένα Ζελένσκα, η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο του ταξιδιού της στην Ουάσινγκτον την ώρα που ο πόλεμος συμπληρώνει πέντε μήνες.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν περίμεναν την σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος την υποδέχθηκε με μια ανθοδέσμη από κίτρινους ηλίανθους, μπλε ορτανσίες και λευκές ορχιδέες- στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας- και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αγκάλιασε την Ζελένσκα.

Αρχικά, η Ολένα Ζελένσκα και η Τζιλ Μπάιντεν είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες, με τη συμμετοχή αξιωματούχων και από τις δύο χώρες.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά συνάντηση των δύο Πρώτων Κυριών. Τον Μάιο η Τζιλ Μπάιντεν έκανε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία. Συνάντησε την Ζελένσκα και Ουκρανούς πρόσφυγες στο Ούζοροντ, μια πόλη στα σύνορα με τη Σλοβακία.

On this Mother’s Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY