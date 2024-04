Στόλτενμπεργκ: Η Δύση αντιμέτωπη με μια «αυταρχική» συμμαχία

Μια «συμμαχία αυταρχικών δυνάμεων» συνεργάζεται στενότερα εναντίον της Δύσης, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σε συνέντευξή του στο BBC, o Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο. «Η Κίνα στηρίζει τη ρωσική πολεμική οικονομία, παραδίδοντας βασικά εξαρτήματα στην αμυντική βιομηχανία, και σε αντάλλαγμα, η Μόσχα υποθηκεύει το μέλλον της στο Πεκίνο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι παρέχει τεχνολογία στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα με αντάλλαγμα πυρομαχικά και άλλες στρατιωτικές προμήθειες. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία χρηματοδότησης για την Ουκρανία μέχρι τον Ιούλιο. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να αποφασίσει για κάποιου είδους «συμβιβασμούς».

«Ακόμα κι αν πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον, πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για πολλά χρόνια, να οικοδομήσουμε τις άμυνές της για να αποτρέψουμε τη μελλοντική επιθετικότητα» υπογράμμισε ο Στόλτενμπεργκ.

Σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, είπε ότι είναι «πολύ σημαντικό» οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να μεταφέρουν «ένα πολύ σαφές μήνυμα στο Ισραήλ» ότι πρέπει να κάνουν «σημαντικά περισσότερα» για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στο κονβόι της ΜΚΟ World Central Kitchen, κατά την οποία επτά εργαζόμενοι της οργάνωσης σκοτώθηκαν.

