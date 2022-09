Στο Λονδίνο ο πρόεδρος Μπάιντεν, προσκύνησε τη σορό της Ελισάβετ - Αντίστροφη μέτρηση για την κηδεία

Σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα στη βασίλισσα Ελισάβετ, με βασιλείς, παγκόσμιους ηγέτες και πολίτες να αποχαιρετούν τη μακροβιότερη μονάρχη, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έφτασε νωρίτερα σήμερα το Γουέστμινστερ, όπου απέτισε τα σέβη του, μαζί με τη σύζυγό του, Τζιλ.

Οι συγκεντρωμένοι χειροκρότησαν τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς έφτανε στο σημείο με το τεθωρακισμένο όχημά του, γνωστό και ως «Beast» (τέρας) και εκείνος χαιρέτισε το πλήθος.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/OLIVER HOLSET

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ εμφανίσθηκαν σε υπερυψωμένο χώρο μέσα στην αίθουσα του Ουεστμίνστερ όπου βρίσκεται το φέρετρο της βασίλισσας ενώ ουρά ανθρώπων περνούσε μπροστά του. Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε το σχήμα του σταυρού και έβαλε το χέρι του στην καρδιά του.

Υπογράφοντας το βιβλίο συλλυπητηρίων, ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την αίσθηση της «αξιοπρέπειας» και της «υπηρεσίας» της Ελισάβετ και πρόσθεσε πως «ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σ' αυτή».

President Biden and the First Lady of the United Stated have visited Westminster Hall to view Queen Elizabeth II Lying-in-State pic.twitter.com/Y5LXAr02RV