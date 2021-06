Όλοι οι θεατές στο γήπεδο του Γουίμπλετον σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν την καθηγήτρια της Οξφόρδης, Σάρα Γκίλμπερτ, η οποία με μια ομάδα επιστημόνων από τo Oxford Vaccine Group δημιούργησαν το εμβόλιο της Astrazeneca κατά του κορωνοϊού.

Standing ovation at Wimbledon’s Centre Court for Dame Sarah Gilbert who designed the Oxford COVID vaccine.



Very moving. pic.twitter.com/q4NosT19eN