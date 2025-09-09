Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του - Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του, στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Βυθισμένη σε βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, η Γαλλία αλλάζει για δεύτερη φορά πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο, τον οποίο θα διορίσει ο πρόεδρος Μακρόν, μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει στη συνέχεια να σχηματίσει νέα κυβέρνηση με πρώτο καθήκον του, τη μεγάλη πρόκληση της επίτευξης συμφωνίας για τον προϋπολογισμό.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση Μπαϊρού έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

«Bye bye Bayrou» - Χιλιάδες διαδηλωτές γιορτάζουν την πτώση Μπαϊρού

Περίπου 11.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα δημαρχεία σε όλη τη Γαλλία τη Δευτέρα το βράδυ, για να γιορτάσουν την απομάκρυνση του Μπαϊρού με συνθήματα, όπως «Bye bye Bayrou» (Αντίο Μπαϊρού). Πολλοί από τους παρευρισκόμενους χρησιμοποίησαν τις συγκεντρώσεις ως ευκαιρία για να οργανώσουν μια ημέρα δράσης την Τετάρτη, η οποία ονομάστηκε «Block Everything» (Μπλοκάρετε τα πάντα). Περίπου 80.000 αστυνομικοί αναμένεται να κινητοποιηθούν για τις διαδηλώσεις.

Ο Μπαϊρού «έπεσε» λόγω του μη δημοφιλούς προϋπολογισμού λιτότητας που εφάρμοσε για να περιορίσει το δημόσιο χρέος. Η Γαλλία πρέπει τώρα να συμφωνήσει επειγόντως έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι ο νέος πρωθυπουργός που θα επιλέξει ο Μακρόν θα τα καταφέρε ή θα έχει την ίδια τύχη. Ο Μπαϊρού παρέμεινε στη θέση του μόλις εννέα μήνες και, πριν από αυτόν, ο δεξιός Μισέλ Μπαρνιέ ανατράπηκε μόλις μετά από μόλις τρεις μήνες.

Ακόμη και αν ο Μακρόν προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές -κάτι που δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή του, δεδομένου ότι η ακροδεξιά Εθνική Συμμαχία της Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις- το κοινοβούλιο θα παρέμενε πιθανώς εξίσου διχασμένο και σε αδιέξοδο, χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Οι τρεις επιλογές Μακρόν

1. Μπορεί να επιλέξει πρωθυπουργό

Ο Μακρόν, του οποίου η προεδρία διαρκεί μέχρι το 2027, θα μπορούσε τώρα να επιλέξει έναν πρωθυπουργό πιο κοντά στο κεντροαριστερό φάσμα. Ωστόσο, αυτό θα ήταν δύσκολο, καθώς ο πρόεδρος αρνείται να υποχωρήσει από το οικονομικό του πρόγραμμα, που χρονολογείται από το 2017 και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, κατάργηση του φόρου περιουσίας και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Όλα αυτά τα μέτρα θέλουν να ανατρέψουν οι Σοσιαλιστές. Ο Μακρόν θα μπορούσε αντ' αυτού να στραφεί και πάλι προς το κεντροδεξιό χώρο για να βρει έναν πρωθυπουργό που θα μπορούσε να διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα το δεξιό κόμμα Les Républicains, το οποίο έχει στηρίξει μέχρι τώρα την μειοψηφική κυβέρνηση. Ωστόσο, θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες διαμάχες για τον προϋπολογισμό.

2. Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές

Αυτό θα αναστάτωνε την τρέχουσα σύνθεση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο αποφασιστική νίκη για το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (FN) της Μαρίν Λεπέν.

3. Ο Μακρόν έχει επίσης την επιλογή να προκηρύξει προεδρικές εκλογές

Αν προχωρήσει όμως σε αυτή την επιλογή δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, καθώς η δεύτερη θητεία του λήγει το 2027. Ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες τον έχουν καλέσει να ακολουθήσει αυτή την οδό, αλλά ο ίδιος έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Με πληροφορίες από The Guardian