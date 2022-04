Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί - Εθεάθη σε καφέ της Λβιβ

Στην Ουκρανία εθεάθη η Αντζελίνα Τζολί και συγκεκριμένα σε ένα καφέ της πόλης Λβιβ.

Σύμφωνα με το Ukrinform, η δημοσιογράφος Maia Pidhorodetska πόσταρε βίντεο με την Αμερικανίδα ηθοποιό, σκηνοθέτιδα και πρέσβειρα καλής θέλησης του ΟΗΕ.

«Τίποτα ιδιαίτερο. Απλώς Λβιβ. Πήγε να πιει ένα καφέ. Απλώς η Αντζελίνα Τζολί. Απλώς η Ουκρανία υποστηρίζεται από όλο τον κόσμο» έγραψε συνοδεύοντας το βίντεο.

♦️ American Actress Angelina Jolie spotted at a Cafe in Lviv, Ukraine



♦️ Angelina Jolie is a special envoy for 🇺🇳UN High Commission for Refugees

♦️She paid a humanitarian visit to the Western Ukraine despite Russians bombardment#AngelinaJolie #Ukraine #Russia pic.twitter.com/2Lfok1SRzF