Σούνακ: Τα Γλυπτά δεν μπορούν να επιστραφούν- Κούνσμπεργκ: Ας δούμε τη γραβάτα του βασιλιά

Αμετακίνητος στη θέση του Λονδίνου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Ρίσι Σούνακ, σε νέες δηλώσεις του, στις οποίες επικαλέστηκε ξανά τον νόμο του 1963, που απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων που βρίσκονται στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου.

Την ίδια ώρα, η Λόρα Κούνσμπεργκ- η δημοσιογράφος του BBC στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πολυσυζητημένη πλέον συνέντευξη- τόνισε πως αξίζει να προσέξει κανείς τη γραβάτα με την οποία εμφανίστηκε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς αυτή είχε ελληνικές σημαίες. Μάλιστα, ο μονάρχης είχε τετ α τετ με τον Ρίσι Σούνακ, φορώντας αυτή τη γραβάτα.

«Η θέση μας είναι πολύ σαφής. Είναι θέμα νόμου, τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν μπορούν να επιστραφούν και έχουμε υπάρξει ξεκάθαροι για αυτό», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ερωτηθείς ξανά για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου αναφέρει πως προκειμένου να γίνουν δανεισμοί, ο αποδέκτης πρέπει να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα αντικείμενα», σημείωσε ο Ρίσι Σούνακ.

«Πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν έχουν πει πως- με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή- είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας σε αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποκτήθηκαν νόμιμα», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Σήμερα, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να εμφανιστεί- ξανά- με μία γραβάτα με ελληνικές σημαίες. Το γεγονός αυτό ανέδειξε και η Λόρα Κούνσμπεργκ με ανάρτησή της στα social media.

«Αξίζει να κοιτάξουμε προσεκτικά. Ο βασιλιάς σήμερα φορούσε μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες στην COP28, έπειτα από ημέρες διπλωματικής διαμάχης ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό», έγραψε η δημοσιογράφος, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία.

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM 👀👀👀 pic.twitter.com/CEwaFmBYW4