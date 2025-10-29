ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Ο Μοχάμεντ Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών λέει ότι θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός του στρατού και de facto ηγέτης της χώρας, Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε σήμερα ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Διεθνή / Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Tα εργοστάσια της BMW, της Fiat, της Peugeot και της Volkswagen λειτουργούν πλέον «με τα τελευταία αποθέματα», αφού τα αποθέματα ημιαγωγών εξαντλούνται μετά την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Διεθνή / Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε πόλεμο Ινδίας–Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250% – «Ο Μόντι είναι killer»

Διεθνή / Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε πόλεμο Ινδίας–Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250% – «Ο Μόντι είναι killer»

Παρά τις δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι «έσωσε την κατάσταση», η κόντρα φαίνεται να έχει ψυχράνει τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί, οι οποίες ήταν στενές τα τελευταία χρόνια
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Διεθνή / Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Στη χρηματοδότηση εντάσσονται και οι λεγόμενοι «Δίκαιοι των Εθνών», δηλαδή άνθρωποι που, χωρίς να είναι Εβραίοι, ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
LIFO NEWSROOM
Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35 € πριν τη ρύθμιση

Διεθνή / Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35€ πριν τη ρύθμιση

Η αλλαγή αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS
LIFO NEWSROOM
Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Διεθνή / Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνηση του φαινομένου

Ο τυφώνας Μελίσα πλήττει την Κούβα με ανέμους έως 193 χλμ/ώρα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές - Zωντανά η πορεία του φαινομένου και οι τελευταίες εξελίξεις για Τζαμάικα και Μπαχάμες
LIFO NEWSROOM
 
 