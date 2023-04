Σουδάν: Επίθεση σε αμερικανικό διπλωματικό κομβόι - Προειδοποιήσεις Μπλίνκεν

Μαίνονται οι μάχες στο Σουδάν με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή να γίνεται στόχος πυροβολισμών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ενημέρωσε για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «ανεύθυνο» και «επικίνδυνο» συμβάν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μια αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή έγινε στόχος πυροβολισμών» στο Σουδάν χθες Δευτέρα, επεσήμανε ο Μπλίνκεν, μετά τη Σύνοδο Κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7 στην Ιαπωνία. «Το προσωπικό μας είναι σώο και ασφαλές» πρόσθεσε.

Μετά και το περιστατικό αυτό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε τηλεφωνικές επαφές με τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο - γνωστό και ως Χαμέτι - και τον επικεφαλής του στρατού του Σουδάν, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, προειδοποιώντας αμφότερους για τις συνέπειες που θα έχουν αντίστοιχα συμβάντα.

Ο Μπουρχάν ηγείται του συμβουλίου που κυβερνά το Σουδάν, το οποίο συστάθηκε μετά το πραξικόπημα του 2021. Οι ΔΤΥ φέρονται σύμφωνα με ορισμένες πηγές να εκτελούν σχέδιο παραγόντων πιστών στον άλλοτε δικτάτορα του Σουδάν Όμαρ Χασάν ελ Μπασίρ, ο οποίος ανατράπηκε από τους στρατηγούς του το 2019, εν μέσω λαϊκού ξεσηκωμού εναντίον του καθεστώτος του.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ, ο στρατηγός Ντάγκλο, είναι αναπληρωτής του.

«Το περιστατικό ερευνάται προκειμένου να διευκρινίσουμε τι ακριβώς συνέβη. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που διαθέτουμε, προκλήθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με το RSF» διευκρίνισε ο Μπλίνκεν.

Δορυφορική εικόνα δείχνει ένα φλεγόμενο κτίριο κοντά στο νότιο άκρο του διεθνούς αεροδρομίου του Χαρτούμ, στο Χαρτούμ του Σουδάν – Φωτ.: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

«Κατέστησα απολύτως ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε απειλή για επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας είναι εντελώς απαράδεκτη» υπογράμμισε και εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για το γενικότερο περιβάλλον ασφαλείας που επηρεάζει αμάχους, διπλωμάτες, εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας «δέχθηκε επίθεση» ο πρεσβευτής της ΕΕ στο Σουδάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπλίνκεν κάλεσε και τους δύο ηγέτες να συμφωνήσουν σε εκεχειρία και υπογράμμισε πως και οι δύο έχουν ευθύνη να «εγγυηθούν την ασφάλεια και την υγεία των αμάχων, του διπλωματικού προσωπικού και των εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής».

Ο στρατηγός Ντάγκλο, αναφερόμενος στη συνομιλία με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επεσήμανε πως «συζήτησαν πιεστικά ζητήματα».

«Θα έχουμε και άλλη συνομιλία για να συνεχίσουμε τον διάλογο και να εργαστούμε χέρι- χέρι για να χτίσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τα κράτη μας» ενημέρωσε, μέσω Twitter.

Following a conversation with U.S. Secretary of State @SecBlinken and outreach by other friendly nations similarly calling for a temporary ceasefire, The RSF reaffirms its approval of a 24 HR armistice to ensure the safe passage of civilians and the evacuation of the wounded. 1/4