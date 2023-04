Σουδάν: Ένοπλοι κατέλαβαν εργαστήριο με μολυσματικές ασθένειες - «Υψηλός βιολογικός κίνδυνος»

Για «υψηλό βιολογικό κίνδυνο» κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μετά την κατάληψη εργαστηρίου στο Σουδάν από ενόπλους το οποίο περιέχει δείγματα μολυσματικών ασθενειών.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα ο Οργανισμός ανέφερε ότι μαχητές στο εμπόλεμο Σουδάν κατέλαβαν ένα κεντρικό δημόσιο εργαστήριο, στο οποίο υπήρχαν δείγματα ασθενειών όπως η πολιομυελίτιδα και η ιλαρά, δημιουργώντας μια «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατάσταση.

#UPDATE The World Health Organization warned Tuesday that fighters in conflict-ravaged Sudan had occupied a central public laboratory holding samples of diseases including polio and measles, creating an "extremely, extremely dangerous" situation. pic.twitter.com/yyNbcTMTbq