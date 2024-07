Σομαλία: 9 νεκροί που έβλεπαν τον τελικό Euro 2024 από επίθεση της «Αλ Σαμπάμπ»

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δημοφιλές καφέ γεμάτο με οπαδούς ποδοσφαίρου στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου.

Η βόμβα εξερράγη το βράδυ της Κυριακής στις 22:28 τοπική ώρα, καθώς οι θαμώνες του Top Coffee παρακολουθούσαν τον τελικό του Euro 2024 μεταξύ της Ισπανίας και της Αγγλίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη και άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε εννέα.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση. Το εστιατόριο ήταν γεμάτο, με κάποιους να βρίσκονται στο πεζοδρόμιο έξω από αυτό όταν εξερράγη η βόμβα, στέλνοντας τον κόσμο να τρέχει για ασφάλεια, δήλωσαν μάρτυρες.

«Ακούσαμε μια δυνατή, τρομακτική έκρηξη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα που παρακολουθούσαμε. Όλοι έπρεπε να βρουν τρόπο να σωθούν. Είδα ανθρώπους να κινδυνεύουν, τραυματίες να φωνάζουν για βοήθεια και άλλους μπερδεμένους - ήταν τρομακτικό», δήλωσε στο BBC ένας από τους επιζώντες, ο Mohamed Muse.

