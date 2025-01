Σοκολάτα Ντουμπάι: Η λαχτάρα μιας εγκύου έφερε φρενίτιδα σε όλο τον κόσμο

Η σοκολάτα Ντουμπάι το γλυκό που έχει κατακλύσει κάθε διαφημιστική χαραμάδα του διαδικτύου και όχι μόνο ήρθε από το πουθενά να κυριαρχήσει.

Ήταν η λαχτάρα μιας εγκύου για κιουνεφέ (knafeh στα αραβικά) που έκανε τη Σάρα Χαμούντα να ονειρεύεται το διάσημο γλυκό μέσα σε μία θάλασσα σοκολάτας. «Είπα στον άντρα μου την επόμενη μέρα ότι ήθελα να ξεκινήσω μια επιχείρηση σοκολάτας», είπε από το σπίτι της στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δεν είχε ξαναφτιάξει σοκολάτα. Όμως, απτόητη και στα μισά της εγκυμοσύνης της, άρχισε να εργάζεται από το σαλόνι της, έχοντας στο μυαλό της τα στοιχεία του αραβικού κιουνεφέ (κρέμα ή τυρί akkawi, τριμμένο καταΐφι, ξηροί καρποί ή σιρόπι χουρμάς και άνθη πορτοκαλιάς ή ροδόνερο). Τελικά, γεννήθηκε το εμπορικό της σήμα «Can't Get Knafeh of It», μία μπάρα που αποτελείται από ένα κέλυφος σοκολάτας γάλακτος με κρέμα φιστικιού και καταΐφι και στολισμένο με λαμπερες κίτρινες και πράσινες κηλίδες.

Η κυρία Χαμούντα δεν είχε ιδέα ότι θα αποκτούσε τη δική της ζωή, κερδίζοντας το παρατσούκλι «Σοκολάτα Ντουμπάι» μεταξύ των θαυμαστών στο διαδίκτυο και προκαλώντας αμέτρητες απομιμήσεις. Στην πραγματικότητα, όταν το ζευγάρι άνοιξε το ηλεκτρονικό του κατάστημα το 2022, το FIX Dessert Chocolatier - FIX, όπως είπαν, σημαίνει Freaking Incredible eXperience - «πουλούσαμε περίπου μία μπάρα την εβδομάδα», είπε ο Γεζέν Αλάνι, ο σύζυγος της κυρίας Χαμούντα.

«Υπήρξαν πολλές φορές που θελήσαμε να τα παρατήσουμε», είπε η κυρία Χαμούντα. Μετά ήρθε το viral βίντεο TikTok.

Αφού το ζευγάρι δέχτηκε απρόθυμα την πρόταση ενός θαυμαστή και έστειλε μερικές μπάρες σοκολάτας σε ντόπιους influencers, η Μαρία Βεχέρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok σε στυλ ASMR που έδειχνε τη σοκολάτα.

Κι από εκεί ακολούθησε μία πλημμυρίδα παραγγελιών είπε ο Αλάνι - τουλάχιστον 30.000, όταν η εφαρμογή παράδοσης που χρησιμοποιούσαν έπεσε. «Ήταν σαν τη σκηνή στο 'The Bear' όπου τα εισιτήρια δεν σταματούσαν να έρχονται», είπε. Η κυρία Χαμούντα είπε: «Θυμάμαι ότι πέταξα το τηλέφωνό μου στο δρόμο».

Τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα: Η ομάδα του FIX έχει αυξηθεί στα 50 άτομα. Η σοκολάτα έχει κερδίσει θαυμαστές παγκοσμίως. Η Lindt, η ελβετική σοκολατοποιία, δημιούργησε ακόμη και μια έκδοση για περιορισμένη κυκλοφορία 300 πλακών σοκολάτας τον Δεκέμβριο. (Εξαντλήθηκαν σε μια μέρα.) Και η βρετανική εφαρμογή παράδοσης Deliveroo είπε ότι, πέρυσι, η μπάρα Can't Get Knafeh ήταν το κορυφαίο προϊόν που παραγγέλθηκε παγκοσμίως.

Ενώ η Χαμούντα και ο Αλάνι αντιτίθενται στις πολυάριθμες εκδόσεις που πωλούνται από μεγάλες εταιρείες, τους αρέσει όταν οι μικρές επιχειρήσεις και οι οικιακές μαγειρικές «τα βγάζουν πέρα μόνοι τους».

Η Βενέσα Λιάνγκ, μια ογκολογική φαρμακοποιός και σοκολατοποιός γνωστή ως FoodiePharmBabe στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πούλησε τη μπάρα σοκολάτας της με όνομα «Taste of Dubai», φτιαγμένη από μαύρη σοκολάτα, γέμιση χρυσής σοκολάτας με κρέμα φιστικιού, φρυγανισμένο καταΐφι, κουρκουμά και καραμελωμένα φιστίκια Αιγίνης, για 100 δολάρια περίπου ανά μπάρα. Εξαντλήθηκαν σε τρία με πέντε λεπτά, είπε.

Για τη Λιάνγκ, η μαγεία της σοκολάτας του Ντουμπάι βρίσκεται στα βασικά συστατικά της που ικανοποιούν το πλήθος και στην προσαρμοστικότητά τους: Τα χρησιμοποιεί ακόμη και σε σπιτικό παγωτό. «Αυτές οι γεύσεις απλώς κολλάνε», είπε. Η μπάρα «Can't Get Knafeh» μπορεί να έχει επιρροή στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά η κυρία Χαμούντα λέει ότι ήδη προχωρά. Αυτή την εβδομάδα η FIX κυκλοφορεί μια μπάρα, φτιαγμένη με καραμελωμένα πεκάν και μπισκότα: Ονομάζεται «Catch Me If Pecan».

«Το όνομα είναι λίγο αναιδές», είπε, προσθέτοντας «είναι ο τρόπος μας να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο της σοκολάτας, 'πρόλαβέ μας'.

Με πληροφορίες από New York Times