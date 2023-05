Σμήνος μελισσών προκάλεσε καθυστέρηση πτήσης- Για 3 ώρες

Ένα σμήνος μελισσών, που «εγκαταστάθηκε» σε ένα αεροσκάφος της Delta Airlines, ήταν ο λόγος που καθυστέρησε πτήση από το Χιούστον για περίπου τρεις ώρες.

«Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, η πτήση 1682 της Delta από το Χιούστον προς την Ατλάντα είχε καθυστέρηση χθες το απόγευμα επειδή μια φιλική ομάδα μελισσών προφανώς ήθελε να συζητήσει με το φτερό ενός εκ των αεροπλάνων μας, αναμφίβολα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες πτήσης στο αεροδρόμιο», ανέφερε με χιούμορ η αεροπορική εταιρεία, στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα, η Delta Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία- στο περιστατικό που συνέβη την περασμένη Τετάρτη- και εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι αναζητήθηκε λύση που δεν θα βλάψει τις μέλισσες.

My flight leaving Houston is delayed because bees have congregated on the tip of one of the wings. They won’t let us board until they remove the bees. But how on earth will this happen? Won’t they leave the wing when we take off? pic.twitter.com/DhodBz0m5n