Singapore Airlines: Τι έδειξε η έρευνα για τις αναταράξεις με έναν νεκρό - Τα 4 δευτερόλεπτα του τρόμου

Η πτήση της Singapore Airlines που επλήγη από έντονες αναταράξεις παρουσίασε ταχεία αλλαγή της βαρυτικής δύναμης με αποτέλεσμα να χάσει ύψος 54 μέτρων (178 πόδια) μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα.

Η έρευνα έρχεται μετά τον θάνατο ενός 73χρονου Βρετανού από πιθανή καρδιακή προσβολή μετά το περιστατικό στις 21 Μαΐου στην πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν αφού οι επιβάτες περιέγραψαν ότι άνθρωποι «εκτοξεύτηκαν στο ταβάνι». 28 επιβάτες νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία της Ταϊλάνδης μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε: «Η κατακόρυφη επιτάχυνση άλλαξε από αρνητική 1,5G σε θετική 1,5G μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτό είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα οι επιβάτες που βρίσκονταν στον αέρα να πέσουν ξανά προς τα κάτω. Οι ταχείες αλλαγές στο G κατά τη διάρκεια των 4,6 δευτερολέπτων οδήγησαν σε πτώση του ύψους κατά 178ft (54m), από 37,362 ft σε 37,184ft. Αυτή η ακολουθία γεγονότων πιθανόν προκάλεσε τους τραυματισμούς του πληρώματος και των επιβατών».

Την περασμένη εβδομάδα, η Singapore Airlines δήλωσε ότι ο πιλότος δήλωσε επείγουσα ιατρική ανάγκη και προσγειώθηκε στην Μπανγκόκ μετά από «ξαφνικές ακραίες αναταράξεις πάνω από το Ιραουάντι στα 37.000ft περίπου 10 ώρες μετά την αναχώρηση».

Ο 73χρονος που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν ο Geoff Kitchen, από το Thornbury κοντά στο Μπρίστολ. Εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διακοπές έξι εβδομάδων με τη σύζυγό του στη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία και την Αυστραλία. Ένας άλλος επιβάτης, ο Dzafran Azmir, 28 ετών, περιέγραψε το χάος που επικρατούσε στο αεροσκάφος. «Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να γέρνει προς τα πάνω και υπήρχε τρέμουλο, οπότε άρχισα να προετοιμάζομαι για το τι συνέβαινε. Και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι. Κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στον υπερυψωμένο θάλαμο αποσκευών και τον βαθούλωσαν», πρόσθεσε. «Χτύπησαν τα σημεία όπου υπάρχουν τα φώτα και οι μάσκες και τα έσπασαν κατευθείαν».

