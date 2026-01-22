Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρει να χρησιμοποιεί βιβλία όταν ξεκινά το σχολείο

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών που ξεκίνησαν πέρυσι την πρώτη τάξη στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά ένα βιβλίο, με ορισμένα να προσπαθούν να το αγγίξουν ή να το «σύρουν» όπως θα έκαναν σε οθόνη κινητού, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε το Sky News.

Η εικόνα εντείνει τις ανησυχίες για τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών, καθώς η ίδια έρευνα δείχνει ότι περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά δεν είχε εκπαιδευτεί στη χρήση της τουαλέτας, ενώ σημαντικό ποσοστό δυσκολευόταν σε βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Η ετήσια έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη φιλανθρωπική οργάνωση προσχολικής ηλικίας Kindred Squared. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δασκάλων, το 26% των παιδιών στην τάξη υποδοχής είχε συχνά «ατυχήματα» με την τουαλέτα, ποσοστό που στη βορειοανατολική Αγγλία ανεβαίνει στο 36%.

Nearly a third of kids can't use books when starting school - and try to swipe them like phones https://t.co/X0d6d2v8at — Sky News (@SkyNews) January 22, 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Τι έδειξε η έρευνα για τα παιδιά

Παράλληλα, περίπου 28% των παιδιών ξεκίνησαν το σχολείο χωρίς να μπορούν να φάνε ή να πιουν μόνα τους, ενώ πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η υπερβολική χρήση οθονών από παιδιά και γονείς αποτελεί βασικό παράγοντα που τα αφήνει απροετοίμαστα για το σχολικό περιβάλλον.

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι το 37% των παιδιών αρχίζει την πρώτη τάξη χωρίς να είναι «σχολικά έτοιμο», ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 33% το 2024. Οι μεγαλύτερες επιδεινώσεις καταγράφονται στη βορειοανατολική και βορειοδυτική Αγγλία, και στα Δυτικά Μίντλαντς.

Οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,4 ώρες την ημέρα σε αλλαγές πάνας ή βοήθεια σε παιδιά που δεν είναι εκπαιδευμένα στην τουαλέτα, ενώ χάνονται περίπου 2,4 ώρες διδακτικού χρόνου ημερησίως επειδή οι μαθητές δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Kindred Squared, Φελίσιτι Γκίλεσπι, κάνει λόγο για «συστημική κρίση», σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τις σχολικές αίθουσες αλλά συνδέεται με περιορισμένους πόρους, χαμηλές προσδοκίες, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των γονέων.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει στόχο το 75% των παιδιών να είναι σχολικά έτοιμα έως το 2028. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του τμήματος για την εκπαίδευση (Department for Education) της ομώνυμης κυβέρνησης, το 68,3% των παιδιών είχε ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης στο τέλος της πρώτης τάξης το 2024/25, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, σε παράλληλη έρευνα σε 1.000 γονείς παιδιών 4 και 5 ετών, το 88% δήλωσε ότι θεωρεί το παιδί του έτοιμο για το σχολείο, ενώ το 35% πιστεύει ότι είναι πιο έτοιμο από τα περισσότερα συνομήλικα παιδιά.

Σχεδόν όλοι οι γονείς (94%) ζητούν οδηγίες για το πώς μπορούν να προετοιμάσουν καλύτερα τα παιδιά τους πριν την έναρξη του σχολείου. Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στην προσχολική εκπαίδευση, διαθέτοντας 12 εκατ. λίρες σε 65 περιοχές για τη δημιουργία «Best Start» οικογενειακών κέντρων, που θα παρέχουν στήριξη σε γονείς και παιδιά.

Ο γενικός γραμματέας της ένωσης διευθυντών σχολείων NAHT, Πολ Γουάιτμαν, υπογραμμίζει ότι η πρώιμη υποστήριξη πριν την έναρξη του σχολείου είναι κρίσιμη, τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειες, ενώ τονίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με πληροφορίες από Sky News