Ο Mr. Big κατά κόσμον Κρις Νορθ, επιστρέφει «And Just Like That ...» όπως ανακοίνωσε επίσημα η WarnerMedia.

Παρά τις προηγούμενες πληροφορίες που ήθελαν τον μεγάλο έρωτα της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City να μην είναι μέρος της νέας τηλεοπτικής ιστορίας με τον τίτλο «And Just Like That...», ο παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, επιβεβαίωσε την συμμετοχή του λέγοντας χαρακτηριστικά στην συνέντευξη τύπου «Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του Sex and the City χωρίς τον Mr. Big;»

Η ερωτική ιστορία της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) και του Mr. Big έκλεισε στο πρώτο Sex and the City με τους δυο τους να παντρεύονται (τελικά). Στο δεύτερο σίκουελ της σειράς κατάφεραν να ξεπεράσουν τις όποιες συζυγικές δυσκολίες και να αναζωπυρώσουν τον έρωτά τους.

Τώρα όμως η σχέση τους αναμένεται να συναντήσει νέες περιπέτειες, καθώς επιστρέφει στη ζωή της Κάρι, ο άλλος μεγάλος έρωτας της ζωής της, ο Έινταν. Και μάλιστα, επιστρέφει για αρκετά επεισόδια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός Τζον Κόρμπετ.

Η σειρά θα ακολουθήσει την τριάδα των Κάρι, Μιράντα (Σίνθια Νοξ) και Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) καθώς διανύουν τα 50 τους. Στο καστ προστέθηκε μεταξύ άλλων και η Σάρα Ραμίρεζ ως queer podcaster με το όνομα Che Diaz.

Το «And Just like That...» ξεκινά γυρίσματα το καλοκαίρι και θα προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του HBO Max.

Με πληροφορίες του Entertainment Tonight