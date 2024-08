Σελίν Ντιόν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Αν και η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η Σελίν Ντιόν, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να ξεχάσει την εντυπωσιακή συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Αγώνων, στις 26 Ιουλίου.

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής, 26 Ιουλίου, στην Πόλη του Φωτός ολοκληρώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η μοναδική Σελίν Ντιόν τραγούδησε από τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ και καθήλωσε τους θεατές με την ερμηνεία της. Μάλιστα, η Καναδή τραγουδίστρια σε αντίθεση με τις Lady Gaga και Αγιά Νακαμουρά, που προτίμησαν να έχουν ηχογραφήσει τις ερμηνείες τους υπό τον φόβο τεχνικών προβλημάτων, ζήτησε να τραγουδήσει ζωντανά την επιτυχία της Εντίθ Πιάφ «l'Hymne à l'amour» (ύμνος στον έρωτα).

Την Πέμπτη, 15 Αυγούστου, η ερμηνεύτρια του «My Heart Will Go On» ανάρτησε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στο Instagram και στο X αδημοσίευτες φωτογραφίες από την παραμονή της στη γαλλική πρωτεύουσα καθώς και από την προετοιμασία για την συμμετοχή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε μία από τις φωτογραφίες η τραγουδίστρια εικονίζεται καθώς βγαίνει από το πολυτελές ξενοδοχείο ξενοδοχείο Royal Monceau, στα Ηλύσια Πεδία, να χαιρετά δεκάδες θαυμαστές της, που από την πρώτη μέρα της άφιξής της στη γαλλική πρωτεύουσα περίμεναν υπομονετικά για να τη δουν και βγάλουν μια selfie με το ίνδαλμά τους.

"A dream you dream alone is only a dream…a dream you dream together is a reality.”

📸: Laura Gilli pic.twitter.com/U05ZITA4ck