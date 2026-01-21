Σεισμός τώρα 4,5R στην Τουρκία

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη δυτική Τουρκία υπολογίζεται στα 11,58 χιλιόμετρα - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στην πόλη Σιντιργί, στην περιφέρεια του Μπαλικεσίρ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη δυτική Τουρκία υπολογίζεται στα 11,58 χιλιόμετρα, με την Υπηρεσία της Προεδρίας για τη Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της χώρας (AFAD), να μην αναφέρει κάτι για πιθανούς τραυματισμούς ή καταστροφές σε κτίρια.