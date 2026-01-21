ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Σεισμός τώρα 4,5R στην Τουρκία

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη δυτική Τουρκία υπολογίζεται στα 11,58 χιλιόμετρα - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: AFAD
The LiFO team
The LiFO team
0

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στην πόλη Σιντιργί, στην περιφέρεια του Μπαλικεσίρ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη δυτική Τουρκία υπολογίζεται στα 11,58 χιλιόμετρα, με την Υπηρεσία της Προεδρίας για τη Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της χώρας (AFAD), να μην αναφέρει κάτι για πιθανούς τραυματισμούς ή καταστροφές σε κτίρια.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η αποξένωση στην οικογένεια Μπέκαμ δεν είναι ούτε σπάνια ούτε μοναδική, εξηγούν ψυχαναλυτές

Διεθνή / Η αποξένωση στην οικογένεια Μπέκαμ δεν είναι ούτε σπάνια ούτε μοναδική, εξηγούν ψυχαναλυτές

Οι οικογενειακές ρήξεις είναι πιο συχνές απ’ όσο πιστεύουν οι άνθρωποι και συνήθως προκαλούνται από κακοποίηση, νέους συντρόφους και διαφορετικές πεποιθήσεις
THE LIFO TEAM
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΕΕ ΔΑΝΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Έτοιμη να δράσει η ΕΕ εάν χρειαστεί»: Μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για Γροιλανδία και δασμούς

«Ζητούμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών» επέμεινε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ
THE LIFO TEAM
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΣΡΑΗΛ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Διεθνή / Το Ισραήλ κατεδαφίζει εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιερουσαλήμ

Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ισραήλ με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί για διασυνδέσεις με τη Χαμάς.
THE LIFO TEAM
 
 