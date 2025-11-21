Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν όταν σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε το Μπανγκλαντές την Παρασκευή.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές εκεί, δήλωσαν οι αρχές.

Ο Μουχαμάντ Γιούνους, επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, είπε ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ντάκα, εργάτες εργοστασίων στην πόλη Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσίνγκντι, του επίκεντρου του σεισμού.

🚨🇧🇩 BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE



A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka.



The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the… pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2025

A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.

The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN — DD News (@DDNewslive) November 21, 2025

Η ανακοίνωσή του δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς πέθαναν οι πέντε άνθρωποι. Η αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τρεις άτομα σκοτώθηκαν όταν το κιγκλίδωμα ενός εξαώροφου κτιρίου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Αρκετοί από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσίνγκντι, περίπου 40 χλμ ανατολικά της Ντάκα, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Κάτοικοι της Ντάκα βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους καθώς τα κτίρια τραντάζονταν και ορισμένες πρόχειρες κατασκευές κατέρρευσαν, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

«Νιώσαμε ένα δυνατό τράνταγμα και τα κτίρια κουνιόνταν σαν δέντρα», περιέγραψε ένας κάτοικος. «Οι σκάλες είχαν φρακάρει καθώς ο κόσμος έτρεχε να κατέβει. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, τα παιδιά έκλαιγαν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τούβλα και κομμάτια τσιμέντου που έπεσαν από κτίρια υπό κατασκευή.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες στον δρόμο και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα.

Η κυβέρνηση παρακολουθούσε στενά την κατάσταση και είχε δώσει εντολή στις υπηρεσίες να εντείνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές, ανέφερε το γραφείο του Γιούνους στην ανακοίνωση.