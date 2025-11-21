ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα

Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν όταν σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε το Μπανγκλαντές την Παρασκευή.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές εκεί, δήλωσαν οι αρχές.

Ο Μουχαμάντ Γιούνους, επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, είπε ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν φοιτητές του Πανεπιστημίου της Ντάκα, εργάτες εργοστασίων στην πόλη Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσίνγκντι, του επίκεντρου του σεισμού.

Η ανακοίνωσή του δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς πέθαναν οι πέντε άνθρωποι. Η αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τρεις άτομα σκοτώθηκαν όταν το κιγκλίδωμα ενός εξαώροφου κτιρίου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Αρκετοί από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσίνγκντι, περίπου 40 χλμ ανατολικά της Ντάκα, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Κάτοικοι της Ντάκα βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους καθώς τα κτίρια τραντάζονταν και ορισμένες πρόχειρες κατασκευές κατέρρευσαν, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

«Νιώσαμε ένα δυνατό τράνταγμα και τα κτίρια κουνιόνταν σαν δέντρα», περιέγραψε ένας κάτοικος. «Οι σκάλες είχαν φρακάρει καθώς ο κόσμος έτρεχε να κατέβει. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, τα παιδιά έκλαιγαν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τούβλα και κομμάτια τσιμέντου που έπεσαν από κτίρια υπό κατασκευή.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες στον δρόμο και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα.

Η κυβέρνηση παρακολουθούσε στενά την κατάσταση και είχε δώσει εντολή στις υπηρεσίες να εντείνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές, ανέφερε το γραφείο του Γιούνους στην ανακοίνωση.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν

Διεθνή / Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

«Ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια» - Απελπιστική ανάγκη για βοήθεια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στον παλαιστινιακό θύλακα
LIFO NEWSROOM
Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

Διεθνή / Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως δεν θα θεωρεί πλέον τη σβάστικα «σύμβολο μίσους», αλλά λίγο μετά άλλαξε γνώμη

«Αυτή δεν είναι μια ενημερωμένη πολιτική αλλά μια νέα πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν παραπληροφόρησης και για να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι απαγορεύουμε αυτά τα σύμβολα», τονίζει σε δελτίο Τύπου η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Σήμερα η συνάντηση με Τραμπ - «Έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένας «αποφασισμένος αντίπαλος» του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα τους πλέον εύπορους Αμερικανούς
LIFO NEWSROOM
BBC ΝΤΑΙΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

Διεθνή / Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995

Μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» εάν πάει στη Νορβηγία να το παραλάβει

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, θυμίζοντας ότι η Ματσάδο ερευνάται για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία»
LIFO NEWSROOM
Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Διεθνή / Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 750.000 σελίδες από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα υπομνήματα των νομικών ομάδων και τα αποδεικτικά στοιχεία των 13 δικών που διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη μεταξύ 1945 και 1949
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΠΑΔΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διεθνή / Τουρκία: Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο ποδόσφαιρο - Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πίστευαν αρκετοί φίλαθλοι, ότι διαιωνίζεται ένα σύστημα νεποτισμού και διαφθοράς στη χώρα
LIFO NEWSROOM
 
 