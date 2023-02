Σεισμός στην Τουρκία: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τις νέες δονήσεις

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των νέων σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν στην Τουρκία σήμερα, Δευτέρα, δύο εβδομάδες μετά το μεγάλο «χτύπημα» του Εγκελάδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Anadolu, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχουν τραυματιστεί 213 άτομα.

