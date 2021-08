Σε 227 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα την Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού αυξήθηκε σε 227, από τους οποίους 158 καταγράφηκαν στον νότο. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι» έγραψε η υπηρεσία στο Twitter.

«Οι πρώτες επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν τόσο από τους επαγγελματίες διασώστες όσο και από μέλη του πληθυσμού, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί άνθρωποι από τα ερείπια. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες», πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΕΡΑ

Νωρίτερα ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας, Τζέρι Τσάντρελ είχε κάνει λόγο για 29 νεκρούς, σημειώνοντας πως 17 νεκροί καταγράφηκαν στην περιφέρεια Γκραντ Ανς, 9 στην πόλη Κάυ και 3 στην περιφέρεια Νιπ, όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Breaking: Authorities say at least 225 people are dead following magnitude 7.2 earthquake in Haiti. pic.twitter.com/gipRioWTqM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα το πρωί.

The United States Geological Survey has issued a "red alert" for fatalities following a 7.2 magnitude earthquake in Haiti.



"I can confirm that there are deaths, but I don't yet have an exact toll," says Jerry Chandler, Haiti's director of civil protection. pic.twitter.com/F58LPSKAGn — DW News (@dwnews) August 14, 2021

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές, αλλά και ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΕΡΑ

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΕΡΑ

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.