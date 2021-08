Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) έπληξε πριν από λίγο τη δυτική Αϊτή.



Ο σεισμός που σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα από την πόλη Πτι Τρου ντε Νιπ, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών.

Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή καταγράφουν σκηνές εκτεταμμένων ζημιών, με τμήματα κτισμάτων να έχουν καταρρεύσει και μπάζα στους δρόμους.

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx