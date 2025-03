Σεισμός στη Μιανμάρ: «Απελευθερώθηκε ενέργεια ίση με 334 ατομικές βόμβες»

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Μιανμάρ, καθώς τουλάχιστον 1.002 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.300 έχουν τραυματιστεί μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή.

Η σεισμική δόνηση, η ισχυρότερη των τελευταίων 100 ετών στη νοτιοανατολική Ασία, κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές σε μια χώρα ήδη βαθιά πληγωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 2021.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:50 τοπική ώρα (08:20 ώρα Ελλάδας), βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, με εστιακό βάθος μόλις 10 χλμ. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 6,7 Ρίχτερ.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar. Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings. Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻 #Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK

Η γεωλόγος Τζες Φοίνιξ, μιλώντας στο CNN, τόνισε ότι ο σεισμός απελευθέρωσε ενέργεια αντίστοιχη με «περισσότερες από 330 ατομικές βόμβες». Όπως είπε, «οι μετασεισμοί θα συνεχίσουν πιθανότατα να πλήττουν την περιοχή τις επόμενες ημέρες».

Ανταπόκριση στη Μιανμάρ οργανώνεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες: δρόμοι, γέφυρες, νοσοκομεία και κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι αδύνατη λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και των αντικαθεστωτικών ομάδων. Σύμφωνα με την στρατιωτική κυβέρνηση, περισσότερα από 1.590 σπίτια καταστράφηκαν μόνο στην περιφέρεια Μανταλέι.

Παράλληλα, εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινές διακοπές ρεύματος, καθώς η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση θα περιορίζεται σε μόλις τέσσερις ώρες ημερησίως λόγω ζημιών στο δίκτυο.

Ανάμεσα στα ερείπια βρίσκεται και το νηπιαγωγείο West Mye Mye Kyi στην περιφέρεια Μανταλέι. Δώδεκα παιδιά προσχολικής ηλικίας και μια δασκάλα εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες εγκλωβισμένους. «Μόλις 13 σοροί έχουν ανασυρθεί. Πιστεύουμε ότι 50 παιδιά και 6 δάσκαλοι βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα του σεισμού», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου.

Διασώστες από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη χώρα, φέρνοντας εφόδια, ιατρικές μονάδες και εξειδικευμένο προσωπικό.

Photos out of Myanmar and Thailand show major destruction and devastation after a 7.7-magnitude earthquake and 6.4-magnitude aftershock struck the region on Friday, killing more than 150 people and injuring hundreds of others. Rescue crews are working to pull victims from the… pic.twitter.com/j5VURL5yjF