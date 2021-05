Κατέρρευσαν κτίρια στην Σμύρνη από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι κοντά στη Σάμο.

Τα τουρκικά Μέσα μεταδίδουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Το αστεροσκοπείο της Κωνσταντινούπολης δίνει 6,8 Ρίχτερ με επίκεντρο νότια της Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν υπάρξει κάποιες καταστροφές και καταρρεύσεις κτιρίων σε 3 περιοχές της Σμύρνης ενώ υπάρχουν αναφορές για επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων.

«Έχουμε πληροφορίες για καταστροφή αρκετών κτιρίων στις συνοικίες Μπούκα, Μπαϊρακλί και Μπορνόβα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του δημάρχου Σμύρνης, Μπούργκα Γκιοκτσέ.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ωστόσο έκανε λόγο για 6 κτίρια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:51, με το επίκεντρο 19 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το εστιακό βάθος ήταν 2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αθήνα και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές είχε «ασυνήθιστη» διάρκεια.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βόρεια- βορειοανατολικά από το Καρλόβασι. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, ήταν 10 χιλιόμετρα.

BREAKING: Water levels rising in Sığacık,#Turkey following the strong earthquake pic.twitter.com/21kNkcbZH9 — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktühttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020