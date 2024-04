Ιταλία: 30 τραυματίες από πρόσκρουση φέριμποτ στη Νάπολι

Φέριμποτ που ερχόταν από το νησί Κάπρι προσέκρουσε σήμερα το μεσημέρι στην προβλήτα του λιμανιού της Νάπολης, στην Ιταλία

Πιθανότατα το ατύχημα συνέβη εξαιτίας του ισχυρού ανέμου και της ταραγμένης θάλασσας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 30 επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά. Η κατάσταση μιας γυναίκας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά δεν θεωρείται κρίσιμη. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη αν, εκτός από τις κακές καιρικές συνθήκες, το συμβάν οφείλεται και σε ανθρώπινο λάθος. Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από άνδρες και γυναίκες του ιταλικού εθνικού συστήματος υγείας, ενώ στο λιμάνι της Νάπολης έσπευσαν επίσης μέλη της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar in arrivo da Capri ha urtato contro una banchina al Molo Beverello. #ANSA pic.twitter.com/CdC5o9ASRo