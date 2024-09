Κατάρρευση κτιρίου στη Νάπολι: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και η μητέρα τους - Σοβαρά τραυματίας ο πατέρας

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τρία θύματα από την κατάρρευση του κτιρίου στη Νάπολι.

Από τα ερείπια του κτιρίου ανασύρθηκαν νεκρά δύο παιδιά, ηλικίας έξι και τεσσάρων ετών, όπως και η μητέρα τους. Τραυματίες είναι ο πατέρας -η κατάσταση του οποίου είναι σοβαρή - και το τρίτο παιδί της οικογένειας, ηλικίας δύο ετών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη γιαγιά.

Το διώροφο κτίριο κατέρρευσε στο Saviano, στη Νάπολι, μετά από έκρηξη αερίου LPG. Το 2χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό μαζί με τον πατέρα του. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τα άψυχα πτώματα των δύο αδερφών του μικρού, ενός τετράχρονου κοριτσιού και ενός εξάχρονου αγοριού. Οι διασώστες κατάφεραν επίσης να βγάλουν το σώμα της γυναίκας που εμπλέκεται στην κατάρρευση του Saviano, και η οποία αναγνωρίστηκε πριν από λίγες ώρες: η οικογένεια την αναγνώρισε ως μητέρα των παιδιών, είναι η 41χρονη Βιντσέντσα Σπανταφόρα, και όχι η γιαγιά, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της γιαγιάς συνεχίζονται μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το κτίριο, αλλά δεν ακούγονται άλλες φωνές ή εκκλήσεις για βοήθεια από τα ερείπια.

Το δίχρονο αγόρι που ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santobono της Νάπολης. Ο πατέρας, σε σοβαρή κατάσταση, στο Cardarelli.

Φαίνεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο σπίτι στον δεύτερο όροφο όπου έμενε η γιαγιά των παιδιών. Η πενταμελής οικογένεια, έμενε στον πρώτο όροφο.

Il crollo di una palazzina, provocato probabilmente dall'esplosione di una bombola di gas, distrugge una famiglia in provincia di Napoli. Morti due bambini e la madre, feriti il padre e un altro figlio. Si scava alla ricerca della nonna

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί στη Via Tappia, στον αριθμό 5. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις USAR (Urban search and rescue) ήταν επίσης στο σημείο, ειδικευμένες σε δραστηριότητες διάσωσης ανάμεσα στα ερείπια μετά από καταρρεύσεις λόγω σεισμικών γεγονότων, εκρήξεων, στατικής και υδρογεωλογικής αστάθειας.

Η Πυροσβεστική χρησιμοποιεί ορισμένους ανιχνευτές εξοπλισμένους με κάμερες για να συνεχίσει την έρευνα.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει να σκάβει με τα χέρια, για να αποφευχθεί επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων. Ο εισαγγελέας της Nola Marco Del Gaudio είναι παρών στον χώρο.

A #Saviano, in provincia di Napoli, si scava incessantemente per trovare le due persone ancora disperse sotto le macerie della palazzina crollata per l'esplosione di una bombola di gas. Estratti i corpi senza vita di due fratellini

Eleonora Fioretti #GR1

Eleonora Fioretti #GR1 pic.twitter.com/fHifUPRXTz