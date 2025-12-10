ΔΙΕΘΝΗ
Σε «πρόγραμμα αναμόρφωσης» από τους Ταλιμπάν τέσσερα άτομα που ντύθηκαν σαν τους Peaky Blinders

Οι τέσσερις νεαροί που κυκλοφορούσαν σαν τους Peaky Blinders, προωθούσαν την «ξένη κουλτούρα» - Έδωσαν εξηγήσεις στους Ταλιμπάν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA
Τέσσερις νεαροί άνδρες στο Αφγανιστάν κλήθηκαν από τις αρχές των Ταλιμπάν και μπήκαν σε «πρόγραμμα αναμόρφωσης», επειδή κυκλοφορούσαν δημόσια ντυμένοι σαν χαρακτήρες της βρετανικής σειράς Peaky Blinders.

Το υπουργείο για την «Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας» του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις φίλοι, γνωστοί στην περιοχή Τζίμπραϊλ της επαρχίας Χεράτ για τις βόλτες τους με καμπαρντίνες και τραγιάσκες, «προωθούσαν ξένη κουλτούρα» και «μιμούνταν ηθοποιούς δυτικών ταινιών».

Ταλιμπάν: «Τους καλέσαμε, τους συμβουλεύσαμε και τους αφήσαμε»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαΐφ-ουρ-Ισλάμ Κάιμπερ, δήλωσε στο CBS News ότι οι άνδρες δεν συνελήφθησαν επισήμως: «Μόνο τους καλέσαμε, τους συμβουλεύσαμε και αποχώρησαν. Η ενδυμασία τους δεν έχει καμία αφγανική ταυτότητα. Είμαστε μουσουλμάνοι και πρέπει να ακολουθούμε τη δική μας παράδοση».

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Ταλιμπάν, ένας από τους νεαρούς φέρεται να εκφράζει «μεταμέλεια» για τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας ότι δεν θα δημοσιεύει ξανά «πράγματα αντίθετα με τη Σαρία».

Οι τέσσερις φίλοι, Ασγκάρ Χουσινάι, Τζαλίλ Γιακουμπί, Ασόρ Ακμπαρί και Νταούντ Ρασά, είχαν πρόσφατα εμφανιστεί σε τοπική εκπομπή στο YouTube και έγιναν viral μετά από βίντεο όπου περπατούσαν πλάι πλάι θυμίζοντας την οικογένεια Σέλμπι της γνωστής σειράς.

Ταλιμπάν: «Αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες οι ενδυμασίες Peaky Blinders»

«Στην αρχή διστάζαμε, αλλά ο κόσμος μας σταματούσε για φωτογραφίες», είπε ο Γιακουμπί. Ωστόσο, για τις αρχές των Ταλιμπάν, οι εμφανίσεις τους ήταν «αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες».

Φίλος των νεαρών χαρακτήρισε την υπόθεση «γελοία»: «Οι φίλοι μου ντύθηκαν έτσι για πλάκα και τους συνέλαβε η θρησκευτική αστυνομία. Θαυμάζανε τη σειρά, τίποτα παραπάνω. Τώρα βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα».

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες ενδυμασίας και συμπεριφοράς.

Οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί από σχεδόν όλη την εργασία και την εκπαίδευση μετά τα 11 έτη, ενώ άνδρες και παιδιά παρακολουθούνται συνεχώς από το υπουργείο Ηθικής.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο: την Τρίτη, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο «ταχυδακτυλουργών» στην επαρχία Μπαλκ, κατηγορώντας τους για «μαγεία» και διάδοση «κοινωνικών προβλημάτων».

Με πληροφορίες από CBS News

