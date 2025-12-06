Νέες συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Ταλιμπάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Νέες φονικές συγκρούσεις στα σύνορα ξέσπασαν μεταξύ του Πακιστάν και των δυνάμεων των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν τη νύχτα την αφγανική πόλη Σπιν Μπολντάκ, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των 2.574 χλμ. συνόρων που μοιράζονται οι δύο χώρες.

Πηγή από το χώρο της υγείας στην κοντινή πόλη Κανταχάρ είπε στη BBC Pashto ότι ένα τοπικό νοσοκομείο παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων. Τρία άτομα έχουν αναφερθεί ως τραυματίες στο Πακιστάν.

Σποραδικές μάχες έχουν ξεσπάσει επανειλημμένα μεταξύ των δύο πλευρών τους τελευταίους μήνες, ενώ η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει επίσης κατηγορήσει το Πακιστάν ότι πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εντός της χώρας.

Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι αντάλλαξαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά κάθε μία έριξε την ευθύνη στην άλλη για την έναρξη των τεσσάρων ωρών εχθροπραξιών.

Ο Μοσάραφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαχμπάζ Σαρίφ, κατηγόρησε τους Ταλιμπάν για «απρόκλητα πυρά».

Η ανακοίνωση συνέχισε: «Δόθηκε άμεση, κατάλληλη και σφοδρή απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Το Πακιστάν παραμένει πλήρως σε επαγρύπνηση και δεσμευμένο να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας.»

Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι το Πακιστάν «για μία ακόμη φορά ξεκίνησε επιθέσεις» και πως οι Ταλιμπάν αναγκάστηκαν να απαντήσουν.

Οπτικό υλικό από την περιοχή έδειξε μεγάλο αριθμό Αφγανών να διαφεύγουν πεζοί και με οχήματα, ενώ κάτοικοι σε γειτονικές πόλεις εγκατέλειπαν επίσης τα σπίτια τους φοβούμενοι ότι οι ανανεωμένες συγκρούσεις θα εξαπλωθούν.

Οι νυχτερινές συγκρούσεις σημειώθηκαν λιγότερο από δύο μήνες αφότου οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας.

Η συμφωνία είχε τερματίσει τις χειρότερες συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Ταλιμπάν από τότε που η οργάνωση επέστρεψε στην εξουσία το 2021, αν και η ένταση παρέμενε υψηλή.

Η κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ κατηγορεί εδώ και καιρό τους κυβερνώντες Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι παρέχουν καταφύγιο σε ένοπλες ομάδες που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αρνείται την κατηγορία και έχει κατηγορήσει το Πακιστάν ότι ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους για τις «δικές του αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας».

Την περασμένη εβδομάδα, αντιπροσωπείες και από τις δύο πλευρές συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία για έναν τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών είπαν στο BBC News ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η εκεχειρία.

Με πληροφορίες από BBC

