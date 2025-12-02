ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια άνδρα ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών

Τον άνδρα πυροβόλησε συγγενής των θυμάτων σε ένα κατάμεστο αθλητικό στάδιο 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια άνδρα ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών Facebook Twitter
Το γήπεδο όπου πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση, στην επαρχία Χοστ του Αφγανιστάν / Φωτ: Χ
0

Ένας άνδρας εκτελέστηκε δημοσίως σε κατάμεστο αθλητικό στάδιο στην επαρχία Χοστ του Αφγανιστάν, παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και συγγενείς των θυμάτων.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου και με την έγκριση του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Τον άνδρα πυροβόλησε συγγενής των θυμάτων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χοστ, Μουσταγκφίρ Γκορμπάζ. Ο καταδικασθείς είχε κριθεί ένοχος, μαζί με ακόμη ένα άτομο, για εισβολή σε οικία και δολοφονία μιας πολυμελούς οικογένειας, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά και η μητέρα τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ότι οι συγγενείς των θυμάτων είχαν το δικαίωμα να συγχωρήσουν τον καταδικασμένο ή να δεχθούν συμβιβασμό, κάτι που θα απέτρεπε την εκτέλεση. Επέλεξαν όμως να ζητήσουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Κατά την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το κίνημα εφάρμοζε συχνά δημόσιες εκτελέσεις, μαστιγώσεις και λιθοβολισμούς· πρακτικές που έχουν επανέλθει μετά την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ – 12 νεκροί

Διεθνή / Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ – 12 νεκροί

Η οργάνωση Ταλιμπάν του Πακιστάν δήλωσε ότι στόχος ήταν «δικαστές και αξιωματούχοι των μη ισλαμικών νόμων» και απειλώντας με νέες επιθέσεις έως την επιβολή της σαρία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Dave Coulier: Διαγνώστηκε με νέο τύπο καρκίνου 7 μήνες αφού κέρδισε τη μάχη με το λέμφωμα non-Hodgkin

Διεθνή / Dave Coulier: Διαγνώστηκε με νέο τύπο καρκίνου 7 μήνες αφού κέρδισε τη μάχη με το λέμφωμα non-Hodgkin

«Νιώθεις αυτή την ανακούφιση του “ουάου, έφυγε”, και μετά να κάνεις μια εξέταση που δείχνει ότι τώρα έχεις έναν άλλο τύπο καρκίνου», μοιράστηκε ο ηθοποιός του «Full House»
LIFO NEWSROOM
Σχεδόν 1 στις 4 γυναίκες πιστεύει ότι οι άνδρες τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης από τους επαγγελματίες υγείας

Διεθνή / Ευρώπη: 1 στις 4 γυναίκες πιστεύει ότι οι άνδρες τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης από τους επαγγελματίες υγείας

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τους άνδρες, ωστόσο πολλές πιστεύουν ότι λαμβάνουν χειρότερη φροντίδα, σύμφωνα με νέα έκθεση
LIFO NEWSROOM
Οι απεσταλμένοι του Τραμπ συναντιώνται σήμερα με τον Πούτιν - Ποιες οι προσδοκίες της κάθε πλευράς

Διεθνή / Οι απεσταλμένοι του Τραμπ θα συναντηθούν σήμερα με τον Πούτιν - Ποιες οι προσδοκίες της κάθε πλευράς

Η σημερινή συνάντηση διεξάγεται έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, με στόχο τη βελτίωση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο είχε θεωρηθεί ευνοϊκό προς τη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
 
 