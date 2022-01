Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Καζακστάν με μαζικές διαδηλώσεις να έχουν πάρει βίαιη τροπή και τη χώρα να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορμή για τη λαϊκή οργή έχει σταθεί η απελευθέρωση των τιμών που επιβλήθηκε στο υγραέριο.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι πληροφορίες ανέφεραν νωρίτερα πως διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πτήσεις από και προς το Αλμάτι έχουν ανασταλεί προσωρινά.

Σύμφωνα με το Reuters στις διαδηλώσεις σε όλο το Καζακστάν μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί οκτώ μέλη του προσωπικού ασφαλείας και έχουν τραυματιστεί ακόμη 317. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανέφερε ότι αστυνομικοί και εθνοφορουροί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών ταραχών.

Ένας κάτοικος του Αλμάτι που βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές είπε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που συνάντησε φαινόταν να προέρχονται από τα φτωχά προάστια της πόλης ή από κοντινά χωριά και πόλεις. Στην κεντρική πλατεία, μοιραζόταν βότκα και κάποιοι συζητούσαν αν θα κατευθυνθούν προς το παζάρι της πόλης ή μια πλούσια περιοχή για πιθανή λεηλασία, είπε στο Reuters ο κάτοικος. «Επικρατεί πλήρης αναρχία στο δρόμο. Η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά», είπε.

