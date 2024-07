Σε διαφήμιση της BlackRock είχε εμφανιστεί ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας κατά Τραμπ

Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, δήλωσε την Κυριακή ότι αφαίρεσε μία από τις διαφημίσεις της στις οποίες εμφανιζόταν και ο 18χρονος τότε, Τόμας Κρουκς, ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρεία επισήμανε ότι ο Κρουκς ήταν τότε μαθητής και έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη διαφήμιση χωρίς να λάβει αμοιβή. «Το 2022, κάναμε μια διαφήμιση με έναν δάσκαλο από το Λύκειο Μπέθελ Παρκ, στην οποία εμφανίζονταν σύντομα στο παρασκήνιο αρκετοί απλήρωτοι μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του Τόμας Μάθιου Κρουκς», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της στο Reuters.

Thomas Matthew Crooks, the 20 year old shooter who tried assassinating President Donald Trump at his campaign rally in Butler, Pennsylvania last night, was featured in a BlackRock @BlackRock ad in 2023!



The ad was filmed at Bethel Park High School.