Μπορεί ολοένα και περισσότεροι designers να υιοθετούν την «πράσινη αρχιτεκτονική», αλλά ποιος θα φανταζόταν πως μια στάση λεωφορείου θα μπορούσε να γίνει φιλική προς τις μέλισσες;

Το δημοτικό συμβούλιο του Λέστερ συνεργάστηκε με την διαφημιστική εταιρία Clear Channel για να «αναμορφώσει» και τις 479 στάσεις λεωφορείου της πόλης.

Κάθε στάση θα αντικατασταθεί από μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με «ζωντανές» οροφές, στις οποίες φυτεύεται μια μίξη από αγριολούλουδα και άλλα φυτά προς ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλλότητας, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην αύξηση του φθίνοντος αριθμού μελισσών, πεταλούδων και άλλα εντόμων επικονίασης.

Άλλωστε στο Λέστερ τρέχει ήδη το πρόγραμμα «Bee Roads», στο πλαίσιο του οποίου τριάμισι μίλια πεζοδρομίου και κυκλικών κόμβων έχουν αφιερωθεί σε αγριολούλουδα.

Στόχος να γίνει η πόλη πιο φιλική απέναντι στα έντονα επικονίασης, καθώς τα αγριολούλουδα λειτουργούν σαν στάσεις τροφής για αυτά, όπου ανεφοδιάζονται μέχρι τον προορισμό τους.

Lovely to see the first of the new @clearchanneluk Living Roof, 🐝 bee-friendly 🐝 bus stops springing up across #Leicester.



There’ll be others appearing in the next few weeks.

