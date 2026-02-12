«Σας ευχαριστώ»: Ο Πρίγκιπας Χάρι στηρίζει τις οικογένειες που στρέφονται νομικά κατά Instagram και YouTube

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε σε γονείς που έχασαν παιδιά και συμμετέχουν σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ κατά της Meta και της Google, με αντικείμενο το αν το Instagram και το YouTube επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των νέων. Τους ευχαρίστησε επειδή επαναλαμβάνουν δημόσια τις ιστορίες τους, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει λογοδοσία από τις πλατφόρμες που, όπως λένε, είναι εθιστικές από σχεδιασμό.

Ο δούκας του Σάσεξ απευθύνθηκε σε περίπου 50 γονείς στην Καλιφόρνια, μετά την έναρξη δίκης που εξετάζει αν το Instagram και το YouTube βλάπτουν την ψυχική υγεία των νέων. Σε βίντεο από την παρέμβασή του, ο Χάρι μίλησε για μια μάχη «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» και περιέγραψε το βάρος που νιώθουν οι γονείς όταν ακούν μέσα στη δικαστική αίθουσα τις θέσεις της άλλης πλευράς. «Κανείς σας δεν θα έπρεπε να είναι εδώ», τους είπε, ευχαριστώντας τους για όσα κάνουν.

'None of you should be here'



Prince Harry has joined British families in Los Angeles, who say their children died after using social media, as a landmark court case in the United State accused Instagram and You Tube of creating "addiction machines"https://t.co/ZlTln0bkeZ pic.twitter.com/bjN8o7sOYt — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 12, 2026

Ανάμεσα στους γονείς ήταν η Ελεν Ρουμ, η οποία πιστεύει ότι ο 14χρονος γιος της, Τζουλς Σουίνι, πέθανε μετά από διαδικτυακή πρόκληση που πήγε στραβά. Η ίδια είπε ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να αλλάξουν ό,τι συνέβη στα δικά τους παιδιά, αλλά θέλουν να προστατεύσουν άλλα παιδιά στο μέλλον, σημειώνοντας ότι αυξάνεται η επίγνωση για τους κινδύνους που μπορεί να έχει επιβλαβές περιεχόμενο στα social media.

As the sky falls Prince Harry’s mission of showing up and good continues.



Harry’s work to make the world, the internet a safer place for our children is beyond necessary. It’s crucial work at a crucial time. pic.twitter.com/igxgNkCAtP — Carmella (@Sussex5525) February 12, 2026

Η Meta δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με τους ισχυρισμούς της αγωγής και ανέφερε ότι έχει εισαγάγει λογαριασμούς εφήβων με ενσωματωμένες δικλίδες προστασίας και εργαλεία για τους γονείς ώστε να διαχειρίζονται την εμπειρία των παιδιών τους. Το YouTube διαθέτει επίσης λειτουργίες περιορισμού περιεχομένου για νεότερους χρήστες.

Η έκβαση της υπόθεσης στην Καλιφόρνια μπορεί να επηρεάσει και άλλες προσφυγές που έχουν κινηθεί στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων υποθέσεις από δεκάδες πολιτείες που ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις πλατφόρμες της Meta.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Χάρι: Η απρόσμενη εμφάνιση του στο νέο ντοκιμαντέρ του βασιλιά Καρόλου