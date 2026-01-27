Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί κοντινοί συγγενείς του δεν έχουν επίσημους ρόλους στη βασιλική οικογένεια

Παρότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και αναμένεται να αναλάβει υψηλού προφίλ καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, οι περισσότεροι από τους συγγενείς του δεν έχουν τέτοιους ρόλους.

Συγκεκριμένα, δεν θεωρούνται «εργαζόμενα μέλη» της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, γεγονός που αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στη μοναρχία, με στόχο μια πιο μοντέρνα βασιλική οικογένεια υπό τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές όπου πολλά μέλη της οικογένειας είχαν επίσημες αρμοδιότητες.

Για παράδειγμα, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, αν και κοντά στη σειρά διαδοχής και αρκετά γνωστές στο κοινό, δεν έχουν τακτικά βασιλικά καθήκοντα, αν και υποστηρίζουν φιλανθρωπίες και εμφανίζονται σε οικογενειακά γεγονότα.

Η Βεατρίκη έχει ένα ειδικό ρόλο ως «Counsellor of State», που σημαίνει ότι μπορεί να εκπληρώσει κάποιες συνταγματικές αρμοδιότητες αν ο βασιλιάς απουσιάζει.

Τα παιδιά της πριγκίπισσας Άννας, επίσης δεν έχουν βασιλικό τίτλο ή κανονικές βασιλικές υποχρεώσεις, καθώς η μητέρα τους επέλεξε να τους αφήσει μια πιο “κανονική παιδική ζωή” χωρίς βασιλικά προνόμια ή τίτλους.

Η λαίδη Λουίζ Ουίνδσορ και ο Τζέιμς, Κόμης του Ουέσεξ, παιδιά του πρίγκιπα Εδουάρδου και της Σοφίας, δούκα και δούκισσας του Εδιμβούργου, είναι ακόμη μικρά και γενικά ζουν πιο ιδιωτικές ζωές.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι προετοιμάζονται για μια ζωή εκτός των παραδοσιακών βασιλικών ευθυνών και ότι θα έχουν την ελευθερία να επιλέξουν την καριέρα τους, αντί να αναλάβουν πλήρη βασιλικά καθήκοντα.

Ακόμη και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ που στο παρελθόν είχαν ενεργούς ρόλους, σταμάτησαν να συμμετέχουν στα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και πλέον ζουν στις ΗΠΑ, ακολουθώντας ανεξάρτητο δρόμο με φιλανθρωπική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνολικά, η τάση αυτή δείχνει μια μοντέρνα προσέγγιση της βασιλικής οικογένειας, όπου μόνο τα πιο κοντινά μέλη, όπως ο Ουίλιαμ και ενδεχομένως τα παιδιά του, αναλαμβάνουν τακτικές βασιλικές υποχρεώσεις, ενώ οι υπόλοιποι ζουν πιο ιδιωτικά και ανεξάρτητα.

