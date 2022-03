Σαρκαστική Χίλαρι Κλίντον για τις ρωσικές κυρώσεις σε βάρος της - «Ευχαριστώ για την τιμή»

Τον σαρκασμό επέλεξε για να σχολιάσει τις κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ρωσία κατά 13 Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η ίδια.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον απάντησε περιπαικτικά μέσω Twitter, χθες, γράφοντας «θέλω να ευχαριστήσω τη Ρωσική Ακαδημία για αυτό το βραβείο για το σύνολο της καριέρας μου».

I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp