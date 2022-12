Salt Bae: Πήραν σηκωτή ακτιβίστρια από το εστιατόριό του στο Λονδίνο- Μπήκε για να διαμαρτυρηθεί

Διαδηλωτές της οργάνωσης Animal Rebellion αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν στο εστιατόριο του Νουσρέτ Γκιογκτσέ, γνωστού ως Salt Bae, στο Λονδίνο.

Οκτώ διαδηλωτές μπήκαν στο εστιατόριο και κάθισαν σε άδεια τραπέζια, κρατώντας χαρτιά σαν μενού που περιέγραφαν τα αιτήματά τους, ανέφερε η Evening Standard.

Βίντεο: Έδιωξαν σηκωτή ακτιβίστρια από το εστιατόριο του Salt Bae

Βίντεο, που δημοσίευσε η ομάδα στο Twitter, δείχνει ακτιβίστρια να μεταφέρεται σηκωτή από μέλη του προσωπικού του εστιατορίου του Salt Bae.

Supporters of Animal Rebellion are getting dragged out by security at @nusr_et 's restaurant in London!



The restaurant is famed for its steaks - products of environmental destruction and worker and animal exploitation.



This is not a sustainable food system.#PlantBasedFuture pic.twitter.com/n3SbNkBEpa