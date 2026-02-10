ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα φορτηγό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και διέλυσε το ΙΧ τους

The LiFO team
The LiFO team
Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στη Ρουμανία / Youtube
0

Νέο τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN 6 στην Ρουμανία, όταν ένα φορτηγό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και διέλυσε το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά ήταν ηλικίας 13 και 16 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις ανασύρθηκαν νεκροί από το ΙΧ, ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Drumul Național 6 (DN6) αποτελεί έναν από τους βασικούς εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με την περιοχή Βανάτο και συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Κατά μήκος της διαδρομής του περνάει από σημαντικές πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, το Καρακάλ, η Κραϊόβα, το Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, το Καρανσέμπες, το Λουγκόι και η Τιμισοάρα.

Παρά τη στρατηγική του σημασία ως διεθνής άξονας, ο DN6 είναι γνωστός στη Ρουμανία και με την τραγική του φήμη, καθώς έχει χαρακτηριστεί «drumul morții» ή «δρόμος του θανάτου».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλιάς Κάρολος: «Βαθιά ανήσυχος για τις καταγγελίες» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για Άντριου και Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Βαθιά ανήσυχος για τις καταγγελίες» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για Άντριου και Έπσταϊν

Οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Κούβα: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα αεροσκαφών - Πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα;

Η εξάντληση των καυσίμων αεροσκαφών από τη Δευτέρα πιθανόν θα προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ
 
 