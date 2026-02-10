Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Νέο τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN 6 στην Ρουμανία, όταν ένα φορτηγό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και διέλυσε το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά ήταν ηλικίας 13 και 16 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις ανασύρθηκαν νεκροί από το ΙΧ, ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Drumul Național 6 (DN6) αποτελεί έναν από τους βασικούς εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με την περιοχή Βανάτο και συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Κατά μήκος της διαδρομής του περνάει από σημαντικές πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, το Καρακάλ, η Κραϊόβα, το Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, το Καρανσέμπες, το Λουγκόι και η Τιμισοάρα.

Παρά τη στρατηγική του σημασία ως διεθνής άξονας, ο DN6 είναι γνωστός στη Ρουμανία και με την τραγική του φήμη, καθώς έχει χαρακτηριστεί «drumul morții» ή «δρόμος του θανάτου».

