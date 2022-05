Ρώσος αναλυτής: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρόβα για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ στο μέλλον»

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ίσως είναι «πρόβα» για πιθανή μεγάλης κλίμακας σύγκρουση με χώρες του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε Ρώσος πολιτικός επιστήμονας.

Ο Αλεξέι Φενένκο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Διεθνούς Ασφάλειας της Μόσχας εμφανίστηκε στην εκπομπή 60 Minutes του Russia-1, κάνοντας λόγο για προοπτική ευρύτερης σύγκρουσης με τη Δύση.

«Για εμάς, ο πόλεμος στην Ουκρανία… είναι μια πρόβα για πιθανώς μεγαλύτερη σύγκρουση στο μέλλον», είπε. «Γι' αυτόν τον λόγο θα τεστάρουμε και θα συγκρίνουμε τα όπλα του ΝΑΤΟ με τα δικά μας. Θα διαπιστώσουμε στο πεδίο της μάχης πόσο ισχυρότερα είναι τα όπλα μας από τα δικά τους».

«Αυτό μπορεί να είναι διδακτική εμπειρία για μια μελλοντική σύγκρουση», πρόσθεσε.

Η Όλγα Σκαμπέγιεβα, παρουσιάστρια της εκπομπής, η οποία θεωρείται επικεφαλής προπαγανδίστρια του Κρεμλίνου, σχολίασε ωστόσο ότι «είναι ένα τρομακτικό πείραμα».

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5