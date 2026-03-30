Ρωσικό φορτίο πετρελαίου φτάνει στην Κούβα - «Δεν έχω πρόβλημα» λέει ο Τραμπ

Δεν είναι σαφές αν η δήλωση του Τραμπ σηματοδοτεί χαλάρωση της αμερικανικής πίεσης προς την Αβάνα ή αν πρόκειται για προσωρινό μέτρο

The LiFO team
Φωτ.: EPA, αρχείου
Ρωσικό πετρελαιοφόρο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο στην Κούβα εισήλθε στα ύδατα της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια αποστολή από τον Ιανουάριο και ενδεχόμενη χαλάρωση της αμερικανικής πίεσης προς την Αβάνα.

Το φορτίο φτάνει λίγες ώρες μετά από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε να μην αντιτίθεται στην αποστολή καυσίμων προς την Κούβα, ακόμη και από τη Ρωσία. Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως μετατόπιση από τον άτυπο ενεργειακό αποκλεισμό που η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει στο νησί από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με το Interfax, το δεξαμενόπλοιο «Anatoly Kolodkin» μεταφέρει περίπου 100.000 τόνους αργού πετρελαίου, τους οποίους η ρωσική πλευρά χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική αποστολή». Το πλοίο πρόκειται να ξεφορτώσει στο τερματικό σταθμό της Ματάνσας τις επόμενες ώρες.

Η αποστολή αναμένεται να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στην Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω σοβαρών ελλείψεων καυσίμων.  Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι οι ελλείψεις καυσίμων δυσχεραίνουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα σε μονάδες επειγόντων και εντατικής θεραπείας.

Η κρίση επιδεινώθηκε μετά τις 3 Ιανουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, βασικού συμμάχου της Αβάνας και κύριου προμηθευτή πετρελαίου με ευνοϊκούς όρους. Έκτοτε, η Κούβα έμεινε χωρίς σταθερές ενεργειακές ροές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε απειλήσει με επιβολή δασμών σε χώρες που θα συνέχιζαν να προμηθεύουν πετρέλαιο στο νησί.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν έχει πρόβλημα» με την αποστολή καυσίμων, σημειώνοντας ότι «πρέπει να επιβιώσουν». Δεν είναι σαφές αν αυτή η δήλωση σηματοδωτεί αλλαγή στην Αμερικανική πολιτική ή αν πρόκειται για προσωρινή  χαλάρωση των μέτρων.

Από τη ρωσική πλευρά, ο υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβίλεφ δήλωσε ότι η Κούβα βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση λόγω των κυρώσεων» και ότι η Μόσχα αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η αποστολή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης, με την κυβέρνηση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για έξοδο από την κρίση, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται άμεσα κοινό έδαφος, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν θέσει σαφείς πολιτικές και οικονομικές «κόκκινες γραμμές».

Με πληροφορίες από BBC

