Ρωσία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

The Tsunami Warning Center of the Chinese Ministry of Natural Resources issued a tsunami information alert at 10:37 am on September 13, 2025: At 10:37 am Beijing time on September 13, 2025, a 7.1-magnitude earthquake struck the offshore area east of the Kamchatka Peninsula at a… pic.twitter.com/frvJMhVpYY — Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 111 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ, το διοικητικό κέντρο της περιοχής Καμτσάτκα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι ενδέχεται να σχηματιστούν «επικίνδυνα» κύματα κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Shaking seen in the city moments ago: pic.twitter.com/haydfpLSCq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2025

Η Ιαπωνία, η Χαβάη και άλλα νησιά του Ειρηνικού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κύματα ύψους μικρότερου των 30 εκατοστών.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Ιουλίου σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε την Καμτσάτκα, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 73 χρόνια.

❗️🇷🇺 - Magnitude 7.7 Earthquake Hits Off Russia's Kamchatka Peninsula



A magnitude 7.7 earthquake struck 120 miles east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky at a depth of 22 miles, the U.S. Geological Survey reported.



The quake hit the same subduction zone as the July 29,… pic.twitter.com/ANRVUBMxtn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

