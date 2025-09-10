Σεισμός τώρα στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια, κοντά στον Προκόπι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρεια του Προκοπίου και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Λίγα λεπτά πριν έγινε ακόμα μία δόνηση, μεγέθους 2,2 Ρίχτερ.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη κινητικότητα.

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ προχθές στην Εύβοια – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες κατοίκους και αναστάτωση στην Αττική, όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 00:30 με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή κοντά στα Νέα Στύρα και με εστιακό βάθος μόλις 2,3 χιλιομέτρων. Το μικρό βάθος ήταν ο λόγος που η δόνηση προκάλεσε έντονη αίσθηση σε μεγάλη ακτίνα.

Κάτοικοι της Αθήνας, της Χαλκίδας αλλά και πολλών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας ανέφεραν ότι ξύπνησαν έντρομοι, ενώ υπήρξαν αναφορές για πτώσεις αντικειμένων. Στη Νέα Στύρα, βιτρίνα καταστήματος υπέστη ζημιές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Οι τοπικές αρχές και οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή δεν είναι γνωστή για έντονη σεισμικότητα, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο αξιοσημείωτο. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγαλύτερη δραστηριότητα, ενώ χαρακτήρισε το φαινόμενο «ασυνήθιστο αλλά όχι ανησυχητικό».