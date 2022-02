Πάνω από 1.800 διαδηλωτές κατά του πολέμου στην Ουκρανία συνελήφθησαν στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση.

«Η σύλληψη ανθρώπων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης ή στην ειρηνική συνάθροιση συνιστά αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας. Καλούμε τις αρχές να διασφαλίσουν την άμεση απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα επειδή άσκησαν αυτά τα δικαιώματά τους», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Να συλλάβετε τον Πούτιν, όχι εμένα», ακούγεται να φωνάζει διαδηλωτής στην Μόσχα, σε βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

"Arrest Putin not me", yells a protestor in Russia. #Ukraine pic.twitter.com/TzZHmx4y16