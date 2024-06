Ρωσία: Nέα επίθεση με 100 πυραύλους και drones σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Νέα επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, εξαπέλυσαν το βράδυ της Παρασκευής οι ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες Ουκρανών αξιωματούχων, η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να πλήξει ενεργειακές υποδομές της χώρας, «Ο εχθρός εκτόξευσε 53 πυραύλους διάφορων τύπων και 47 επιθετικά drones», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορία της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως κατέρριψαν 35 πυραύλους και 46 drones.



Το τελευταίο διάστημα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά διακοπές ρεύματος, να επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση του και το δίκτυο ηλεκτροδότησης να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κατά την τελευταία επίθεση, επλήγησαν θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του δικτύου DTEK.

Civilian people, infrastructure, and energy facilities. This is what Russia is constantly at war with. This night, another barrage of over 50 missiles of various types and around 50 “Shahed” drones targeted the south, center, and west of Ukraine.



I am grateful to our warriors… pic.twitter.com/1tmt6aly08