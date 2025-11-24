Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Σε φυλακές ανηλίκων θα οδηγηθεί ο 16χρονος από την Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης.

Ο ανήλικος πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στις 9 το πρωί της Δευτέρας (24/11) προκειμένου να απολογηθεί, με τη διαδικασία να κρατά ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω του Instagram.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος γνώριζε τη 12χρονη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας στις 16 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 16χρονος ασκώντας βία στη 12χρονη, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανήλικο θύμα υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.