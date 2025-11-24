ΔΙΕΘΝΗ
Νεκρός στα 27 του ο Γερμανός σταρ του YouTube, Jan Zimmermann

Ο Jan Zimmermann, Γερμανός YouTuber, μοιραζόταν την καθημερινότητά του με το σύνδρομο Τουρέτ

LifO Newsroom
Ο Γερμανός YouTuber με τους 2 εκατ. ακολούθους που βρέθηκε νεκρός / Instagram / janzett98
Νεκρός στο διαμέρισμά του εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη (18/11) ο 27χρονος Γερμανός σταρ του YouTube, Jan Zimmermann, ένας από τους πιο γνωστούς YouTuber της χώρας.

Ο Jan Zimmermann αναδείχθηκε μέσα από το κανάλι του στο YouTube «Gewitter im Kopf». Ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Κενιγκσβίντερ στις 18 Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Βόννης. Η νεκροψία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Zimmermann έγινε γνωστός το 2019, όταν μαζί με τον φίλο του Tim Lehmann δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα γερμανικά YouTube πρότζεκτ, με πάνω από 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Με χιούμορ και αμεσότητα, μοιράστηκε την καθημερινότητά του με το σύνδρομο Τουρέτ, εξηγώντας τι σημαίνει να ζεις με ανεξέλεγκτα κινητικά και φωνητικά τικ.

Είχε προηγηθεί η viral συμμετοχή του στην εκπομπή Galileo, που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. Το 2022, στη μάχη του με το σύνδρομο, υποβλήθηκε σε εμφύτευση εγκεφαλικού βηματοδότη, μια θεραπεία που στόχευε στη μείωση των τικ.

Παρ’ όλα αυτά, η πάθηση συνέχισε να αποτελεί μέρος της ζωής του. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η κατάστασή του σχετίζεται με τον πρόωρο θάνατό του.

Η είδηση της απώλειάς του έχει συγκλονίσει εκατομμύρια ακολούθους που τον αγάπησαν για την αυθεντικότητα, τη δύναμή του και την προσπάθειά του να κάνει τη νευρολογική διαταραχή ορατή και κατανοητή. Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Bild

