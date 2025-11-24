ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Αναλυτικά τα κριτήρια

Την Παρασκευή η επιστροφή ενοικίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Αναλυτικά τα κριτήρια Facebook Twitter
0

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η καταβολή ενισχύσεων συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, που αφορούν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η αρχή γίνεται με τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία θα λάβουν περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τα ζευγάρια όπου και οι δύο δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το επίδομα αφορά άτομα που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ηλικία άνω των 65 ετών
  • Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους
  • Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους

Το ηλικιακό όριο δεν εφαρμόζεται για συνταξιούχους με αναπηρία. Στα ζευγάρια που πληρούν και οι δύο τα κριτήρια, η καταβολή φτάνει τα 500 ευρώ χωρίς επιπλέον διαδικασία.

Την Παρασκευή η επιστροφή ενοικίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία και καταβάλλεται μόνιμα κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες –συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ΑμεΑ που ζουν σε μισθωμένη κατοικία– θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το πακέτο μέτρων των 2,5 δισ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό πακέτο των 2,5 δισ. ευρώ που θα ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια πολίτες. Περιλαμβάνει:

  • αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
  • μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία
  • σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
  • ενισχύσεις για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες
  • αυξήσεις στους ενστόλους

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά αύξηση ίση με το 50% της συνολικής αύξησης.

Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΒΟΥΛΗ

Οικονομία / Στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2026: Τι προβλέπει για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες με παιδιά

Κυρίαρχα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού 2026, είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά
LIFO NEWSROOM
ΦΤΩΧΕΙΑ OXFAM

Οικονομία / Oxfam: Τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 θα έβαζαν τέλος στη φτώχεια των ανθρώπων

Η ΜΚΟ καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος»
LIFO NEWSROOM
Τουρισμός για Όλους 2025: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι της χαμηλής περιόδου

Οικονομία / Τουρισμός για Όλους 2025: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι της χαμηλής περιόδου

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της αίτησής τους στην πλατφόρμα του προγράμματος και στη συνέχεια προσωπική ειδοποίηση για τη διαδικασία έκδοσης των νέων καρτών μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
LIFO NEWSROOM
 
 