Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Αναλυτικά τα κριτήρια

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η καταβολή ενισχύσεων συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, που αφορούν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η αρχή γίνεται με τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία θα λάβουν περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τα ζευγάρια όπου και οι δύο δικαιούχοι πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το επίδομα αφορά άτομα που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Ηλικία άνω των 65 ετών

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους

Το ηλικιακό όριο δεν εφαρμόζεται για συνταξιούχους με αναπηρία. Στα ζευγάρια που πληρούν και οι δύο τα κριτήρια, η καταβολή φτάνει τα 500 ευρώ χωρίς επιπλέον διαδικασία.

Την Παρασκευή η επιστροφή ενοικίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία και καταβάλλεται μόνιμα κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες –συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ΑμεΑ που ζουν σε μισθωμένη κατοικία– θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το πακέτο μέτρων των 2,5 δισ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό πακέτο των 2,5 δισ. ευρώ που θα ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια πολίτες. Περιλαμβάνει:

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία

σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

ενισχύσεις για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες

αυξήσεις στους ενστόλους

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά αύξηση ίση με το 50% της συνολικής αύξησης.