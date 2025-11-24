ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βενετία: Απαγόρευση εισόδου στη Γκρέτα Τούνμπεργκ που «έβαψε» πράσινο το μεγάλο κανάλι

Οι ακτιβιστές, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, χρησιμοποίησαν μη τοξική, περιβαλλοντικά ασφαλή βαφή στη Βενετία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ ΒΕΝΕΤΙΑ Facebook Twitter
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ / EPA
0

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμη 35 ακτιβιστές της Extinction Rebellion τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 150 ευρώ και 48ωρη απαγόρευση εισόδου στη Βενετία, μετά τη δράση τους το Σαββατοκύριακο όπου έβαψαν πράσινα τα νερά του Κανάλ Γκράντε, του μεγάλου καναλιού.

Οι ακτιβιστές, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, χρησιμοποίησαν μη τοξική, περιβαλλοντικά ασφαλή βαφή, συνδέοντας τη διαμαρτυρία τους με τη λήξη της συνόδου Cop30 στη Βραζιλία. Από τη γέφυρα Ριάλτο κρέμασαν ένα πανό που έγραφε «stop ecocide», ενώ πραγματοποίησαν και σιωπηλή πορεία τύπου flash-mob, ντυμένοι στα κόκκινα και με πέπλα στο πρόσωπο, ανάμεσα σε εκατοντάδες τουρίστες.

Ο περιφερειάρχης Βένετο, Λούκα Ζάια, κατηγόρησε την ομάδα για «έλλειψη σεβασμού» απέναντι σε μια πόλη «εύθραυστη», λέγοντας πως «τέτοιες κινήσεις μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές συνέπειες». Αντιθέτως, αρκετοί τουρίστες δήλωσαν στα ιταλικά ΜΜΕ ότι επρόκειτο για «απαραίτητη υπενθύμιση» της αποτυχίας των ηγετών να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση.

Η Extinction Rebellion ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες ενέργειες με πράσινη βαφή έγιναν ταυτόχρονα σε δέκα ιταλικές πόλεις, από το Τορίνο και τη Γένοβα μέχρι την Πάντοβα και το Μπάρι, ως συμβολική υπενθύμιση «των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κατάρρευσης».

Η Τούνμπεργκ, που πρόσφατα είχε συλληφθεί στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις ακτιβιστικές δράσεις της.

Με πληροφορίες από Telegraph

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα πάνω από 170 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα πάνω από 170 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Global Sumud Flotilla, αποστολή αλληλεγγύης προς τη Γάζα, είχε ως στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να αναδείξει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Διεθνή / Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Ο Πάπας θα επισκεφθεί το τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και ακολούθως το Φανάρι, όπου θα παρακολουθήσει δοξολογία, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι: «Εξακολουθώ να πιστεύω όλα όσα έλεγα πριν»

Διεθνή / Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι ακόμη και μετά τη συνάντησή τους

Μπορεί η συνάντηση των δύο να πραγματοποιήθηκε σε απροσδόκητα θετικό κλίμα, όμως ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν υπαναχωρεί από την κριτική του απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 