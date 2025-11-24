Κωνσταντινούπολη: Νέο μέτρο απαγορεύει τη σίτιση αδέσποτων σκύλων

Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ζητά από όλους τους δήμους και τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν νέο μέτρο που απαγορεύει την ανεξέλεγκτη σίτιση αδέσποτων σκύλων, επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η εγκύκλιος, που φέρει την υπογραφή του νομάρχη Νταβούτ Γκιουλ και βασίζεται σε απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προστασίας Ζώων της 2ας Ιουλίου 2025, υποστηρίζει ότι η ανεξέλεγκτη σίτιση «προκαλεί αύξηση του πληθυσμού εντόμων και τρωκτικών» και συμβάλλει στη ρύπανση του αστικού περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση ισχύει σε σχολεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, χώρους λατρείας, πάρκα, κήπους, δρόμους και παιδικές χαρές. Στην πράξη, πρόκειται για σχεδόν καθολική απαγόρευση σίτισης αδέσποτων σε ολόκληρη την πόλη.

Η νομαρχία ζητά από τους δήμους να επιταχύνουν τη διαδικασία περισυλλογής, στείρωσης και επανένταξης των αδέσποτων σκύλων, ώστε η μεταφορά τους σε καταφύγια ή σε φυσικούς βιότοπους να γίνει άμεσα και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Επισημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή των μέτρων πρέπει να παρακολουθείται στενά, χωρίς καθυστερήσεις ή παραλείψεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος καταλήγει με υπενθύμιση ότι ζημιές, ατυχήματα ή κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που αποδίδονται σε αδέσποτα ζώα θα εξετάζονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με συνέπειες εάν δεν εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Νέο Δελχί απομακρύνει όλα τα αδέσποτα σκυλιά από τους δρόμους του μετά από δικαστική εντολή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ταϊλάνδη: Τα αδέσποτα σκυλιά βρίσκουν καταφύγιο σε κατασκευές από διαφημιστικές πινακίδες